¡Música por los lomitos! Realizarán encuentro de rondallas para apoyar a refugio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 23 de octubre de 2025, el Teatro Stella Inda será sede del Gran Encuentro de Rondallas, un evento musical con causa a beneficio del refugio de perritos “Refugio Paz con Dios”.

Con el lema “Perrolitas con amor”, el concierto busca recolectar donativos en especie para apoyar a animales rescatados. La entrada al evento será libre, pero se invita a los asistentes a colaborar con artículos esenciales para el cuidado y alimentación de los canes.

Los organizadores solicitan donaciones como: