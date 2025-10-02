¡Música por los lomitos! Realizarán encuentro de rondallas para apoyar a refugio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 23 de octubre de 2025, el Teatro Stella Inda será sede del Gran Encuentro de Rondallas, un evento musical con causa a beneficio del refugio de perritos “Refugio Paz con Dios”.
Con el lema “Perrolitas con amor”, el concierto busca recolectar donativos en especie para apoyar a animales rescatados. La entrada al evento será libre, pero se invita a los asistentes a colaborar con artículos esenciales para el cuidado y alimentación de los canes.
Los organizadores solicitan donaciones como:
Croquetas (selladas)
Mantas
Recipientes metálicos para agua o comida
Comida húmeda (sobres o latas)
Desparasitantes
Jabones y shampoo veterinarios
Este encuentro contará con la participación de talentosas agrupaciones musicales de la región, entre ellas:
Rondalla del Colegio de Bachilleres Plantel Tingambato
Rondalla Eco de Amor
Rondalla Romance de Ayer y Hoy
Rondalla Colonial
Rondalla Valladolid
La cita es el martes 23 de octubre a las 6:00 pm, en el Teatro Stella Inda, un espacio tradicional en el corazón de Morelia que nuevamente abre sus puertas para iniciativas solidarias.
El evento forma parte de los esfuerzos comunitarios para fortalecer el trabajo del refugio Paz con Dios, dedicado al rescate, cuidado y adopción responsable de perros en situación de abandono.
mrh