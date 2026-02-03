Música barroca con causa: concierto apoyará a refugio animal en el centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Orquesta de Música Antigua Morelia Valladolid (OMAMV) ofrecerá un Concierto Barroco con causa el próximo jueves 12 de febrero de 2026, a las 19:00 horas, en el Patio Central de la Universidad Nova Spania, ubicado en el Centro Histórico de la capital michoacana.

El evento, difundido a través de redes sociales por los organizadores, tiene como objetivo recaudar fondos en beneficio del refugio de animales “La Casita de Frijol y Tadeo”, asociación dedicada al rescate y cuidado de perritos y gatitos en situación de abandono o maltrato.

El programa musical incluye obras de reconocidos compositores del periodo barroco como Jean-Baptiste Lully, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel y Georg Philipp Telemann, interpretadas con instrumentos y criterios históricos, en un espacio emblemático de la ciudad.