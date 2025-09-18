Música antigua con esencia española resonará gratis en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Orquesta de Música Antigua Morelia-Valladolid (OMAMV) ofrecerá un concierto gratuito titulado “Obras de España y más” el próximo jueves 25 de septiembre a las 18:00 horas, en el Museo de Arte Colonial, ubicado en Calle Benito Juárez #240, Centro Histórico de Morelia.

El evento estará bajo la dirección artística de Claudia Cisneros y tiene como objetivo acercar al público a la riqueza sonora de la música antigua, con un repertorio centrado en piezas tradicionales de España, así como otras obras complementarias del barroco europeo.

La entrada será completamente libre, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes buscan una experiencia cultural en el centro de la ciudad.

El concierto se realizará en un espacio íntimo y con alto valor histórico, el Museo de Arte Colonial, lo que potencia la conexión entre arte visual y arte sonoro.