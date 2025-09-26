Médico mata a su esposa y recibe pena máxima en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A casi cinco años del crimen que conmocionó al municipio de Hidalgo, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán logró obtener una sentencia de 50 años de prisión —la pena máxima establecida por la ley para la temporalidad del hecho— en contra de Isaac Saúl O., médico de profesión, por el feminicidio de su pareja, Esli Viridiana N.

El trágico suceso ocurrió el 6 de enero de 2020, cuando la víctima se encontraba a bordo de un vehículo en compañía de su esposo. En un momento determinado, el agresor sacó un arma de fuego y le disparó, privándola de la vida.

Tras conocerse el crimen, la Fiscalía Especializada en Feminicidio inició una investigación con perspectiva de género, que permitió establecer la plena responsabilidad del ahora sentenciado. Una vez obtenida la orden de aprehensión, las autoridades identificaron que Isaac Saúl O. huyó al estado de Hidalgo para evitar enfrentar la justicia.

Gracias a la colaboración interinstitucional, el imputado fue detenido en octubre de 2022 y posteriormente vinculado a proceso penal en Michoacán.

En juicio oral, el Ministerio Público presentó pruebas contundentes que permitieron al Tribunal de Enjuiciamiento emitir un fallo condenatorio, sentenciando a Isaac Saúl O. a 50 años de cárcel, así como al pago por la reparación del daño.