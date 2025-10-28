Máxima de hasta 29°C, el pronóstico este martes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes, Morelia tendrá un día mayormente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 13 °C por la mañana y los 29 °C por la tarde, sin probabilidad de lluvias, de acuerdo con el portal especializado Meteored.mx.

Desde temprano, el clima se mantendrá estable. A las 07:00 horas se espera una temperatura de 13 °C con cielo parcialmente nublado, mientras que hacia el mediodía se alcanzarán los 25 °C. La temperatura máxima, de 29 °C, se registrará entre las 14:00 y las 17:00 horas, con vientos del norte de hasta 33 km/h.

Durante la noche, el cielo continuará despejado con un descenso térmico moderado. Para las 23:00 horas se prevé una temperatura de 17 °C. La salida del sol se registrará a las 06:44 y la puesta a las 18:34 horas, con una duración de luz solar de 11 horas con 28 minutos.

La radiación solar será alta entre las 11:00 y las 14:00 horas, con un índice de fotoprotección (FPS) de hasta 50, por lo que se recomienda el uso de protector solar, ropa clara y mantenerse hidratado, especialmente a personas adultas mayores, niños y trabajadores al aire libre.

