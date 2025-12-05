Más vigilancia y esterilización: gira de servicios de Yankel Benítez en Villas del Sur

En su recorrido, en la zona con rumbo a Atécuaro, el encargado de la política interna del municipio escuchó a vecinos y vecinas, tras lo que se acordó realizar una jornada de esterilización mediante el Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA), para evitar la proliferación de ejemplares en situación de calle.

Asimismo, reforzó la comunicación directa entre los habitantes y el jefe de sector de la Policía Morelia, para aumentar la vigilancia y responder de inmediato ante cualquier llamado.