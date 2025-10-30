¡Más vigilancia rumbo al Aeropuerto de Morelia! Instalan control permanente en corredor

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de garantizar trayectos seguros hacia el Aeropuerto Internacional de Morelia, la Policía de Morelia reforzó su presencia en el corredor vial que conecta con la terminal aérea, en coordinación con la Guardia Nacional.

En cumplimiento de las instrucciones del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, se instaló un control permanente de vigilancia en la autopista hacia el aeropuerto, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en esta vía de conexión clave para visitantes y ciudadanos.