¡Más lluvia! Continúa el pronóstico en Morelia este miércoles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles se mantiene la inestabilidad climatológica en la capital michoacana, con probabilidad de tormentas por la tarde y lluvias ligeras hacia el anochecer.

Durante las primeras horas del día, la ciudad amaneció con niebla densa y temperaturas que rondaban los 9°C, con sensación térmica de hasta 12°C. Para las 11:00 horas, se espera cielo soleado y una temperatura de 19°C.

Sin embargo, a partir de las 14:00 horas se prevé una tormenta con una probabilidad del 30% y una acumulación de hasta 0.5 mm. A las 17:00 horas continuará la posibilidad de lluvia débil, mientras que por la noche el cielo estará parcialmente despejado, con temperaturas que descenderán a los 14°C.

El viento predominará del norte con rachas de hasta 29 km/h, y la temperatura máxima alcanzará los 23°C. Es importante tomar precauciones al circular por la ciudad, especialmente por el pavimento mojado y la posible reducción de visibilidad en horas pico.

