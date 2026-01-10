Más de 9 mil servicios de agua por pipas en colonias de Morelia durante 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante 2025 se otorgaron más de 9 mil servicios de suministro de agua potable en distintas colonias de Morelia, a través del programa que opera la Secretaría de Bien Común y Política Social, informó Rosalva Vanegas Garduño, titular de la dependencia.

En entrevista colectiva, la funcionaria explicó que este programa es atendido por la Dirección de Enlace Ciudadano y, a través de un padrón previamente establecido, se brinda agua potable mediante pipas a familias que, en su mayoría, no cuentan con red de distribución.

Vanegas Garduño detalló que, con las 10 pipas disponibles, durante el año pasado se otorgaron 9 mil 233 servicios, beneficiando a cientos de familias en diversas colonias de la capital michoacana, especialmente en zonas sin red de agua potable.

Agregó que el suministro se realiza de manera semanal o quincenal, según el número de integrantes de cada familia y las condiciones de la zona donde se otorga el apoyo.

Respecto al padrón de beneficiarios, indicó que ya está definido, aunque también existe una lista de espera. Esto se debe a que algunos beneficiarios cambian de domicilio o deshabitan temporalmente sus viviendas.