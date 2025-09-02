Más de 80 mil vehículos diarios se beneficiarán con el Distribuidor Vial Eréndira: Rogelio Zarazua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La construcción del Distribuidor Vial Eréndira, una de las obras más importantes de infraestructura vial en la capital michoacana, registra un avance cercano al 50 por ciento, informó el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, quien destacó que el proyecto es ejecutado por el Gobierno de Michoacán con una inversión de 440 millones de pesos.

El distribuidor, ubicado en la zona del Mercado de Abastos, contempla 10 carriles de circulación, de los cuales seis serán elevados y cuatro a nivel, lo que permitirá agilizar el tránsito de más de 80 mil vehículos diarios.