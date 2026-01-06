Más de 8 mil juguetes llegarán a niñas y niños de Morelia por Día de Reyes: DIF Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 8 mil juguetes repartirá el DIF Municipal en distintas colonias de Morelia, con el objetivo de apoyar a los Reyes Magos para llegar a más zonas de la ciudad, informó José Manuel Álvarez Lucio, director general del DIF Morelia.

En entrevista para MIMORELIA.COM, el director compartió que para este Día de Reyes la prioridad fue mejorar tanto la calidad como la cantidad de juguetes entregados el año pasado, logrando adquirir aproximadamente 8 mil, los cuales se adquirieron con recursos obtenidos a través de distintas actividades.

Aunado a ello, se contó con la donación de mil 500 juguetes, mil por parte de una fundación y 500 del Colegio de Morelia, paramunicipal que impulsó un evento de lucha libre el sábado pasado para la recaudación de dichos juguetes.

“Estamos haciendo la calendarización para realizar la entrega de estos juguetes. Nos estamos apoyando con los delegados de sector de la Secretaría de Bien Común y Política Social, para saber en qué colonias se tiene mayor necesidad (...)”, subrayó.