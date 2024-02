Más de 8 mil 500 animales de compañía registrados en el programa Juskas: CAA

Lo más importante es concientizar, visibilizar y seguir promoviendo adopta no compres, no al maltrato, comentarle a la gente que ya no está permitido que estén amarrados los perros, que van a ser sancionables el hecho de que estén en una azotea y que es delito, porque todavía hasta la fecha hay gente que dice cómo es posible que los animales tengan derechos y que es delito esto, sí lo es y es seguir promoviendo esto

Minerva Bautista, regidora