Más de 650 mil turistas y visitantes llegaron a Morelia este verano: Sectur municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En este verano se estima que más de 650 mil turistas y visitantes acudieron a Morelia, lo que representó un incremento del 11 por ciento en comparación con 2024, informó Thelma Aquique Arrieta, titular de la Secretaría de Turismo Municipal.
En entrevista, la funcionaria precisó que durante el verano de 2025 (que comprendió 52 días) se registró una derrama económica superior a los 710 millones de pesos. En cuanto a la afluencia de turistas, mencionó lo siguiente:
“La verdad es una diferencia de 11 días más que tuvimos en este verano, y el comportamiento estimado que nosotros logramos detectar es una afluencia de turistas y visitantes de aproximadamente 650 mil en esos 52 días; esto quiere decir un 11% más arriba de la afluencia de 2024”, subrayó.
Agregó que, de acuerdo con cifras del Aeropuerto Internacional de Morelia, hasta el mes de julio —aún faltan los datos de agosto— se contabilizaron 148 mil 200 pasajeros, lo que representa un incremento del 22 por ciento sólo en dicho mes.
No obstante, aclaró que la principal vía de llegada de turistas y visitantes sigue siendo la terrestre. En este sentido, indicó que la Terminal de Autobuses de Morelia informó que entre julio y agosto se registró un total de 408 mil pasajeros en viajes de ida y regreso a la capital michoacana.
Finalmente, Aquique Arrieta consideró que la apertura de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Morelia ha reforzado la actividad turística de la ciudad, al igual que el sector empresarial y la oferta de festivales y eventos que se impulsaron durante el verano.
