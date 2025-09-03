Más de 650 mil turistas y visitantes llegaron a Morelia este verano: Sectur municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En este verano se estima que más de 650 mil turistas y visitantes acudieron a Morelia, lo que representó un incremento del 11 por ciento en comparación con 2024, informó Thelma Aquique Arrieta, titular de la Secretaría de Turismo Municipal.

En entrevista, la funcionaria precisó que durante el verano de 2025 (que comprendió 52 días) se registró una derrama económica superior a los 710 millones de pesos. En cuanto a la afluencia de turistas, mencionó lo siguiente:

“La verdad es una diferencia de 11 días más que tuvimos en este verano, y el comportamiento estimado que nosotros logramos detectar es una afluencia de turistas y visitantes de aproximadamente 650 mil en esos 52 días; esto quiere decir un 11% más arriba de la afluencia de 2024”, subrayó.