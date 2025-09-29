Más de 50 asociaciones animalistas agradecen suspensión de corrida de toros en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cancelación de la corrida de toros programada para el 30 de septiembre en la Plaza Monumental de Morelia provocó una ola de agradecimientos por parte de más de 50 asociaciones protectoras de animales, quienes celebraron la decisión judicial como un logro histórico en la defensa de los seres sintientes.
El evento taurino fue suspendido luego de que un juez federal negara el amparo que permitiría su realización. En consecuencia, el Ayuntamiento de Morelia informó que revocará el permiso otorgado a un particular para organizar la corrida, “en atención a la más reciente resolución judicial”.
Las organizaciones animalistas agradecieron al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a la presidenta del Congreso del Estado y a la diputada Sandra Arreola (PVEM), por su compromiso con la legislación que protege a los animales.
“Hoy los animales tienen voz, ley y protección jurídica en Michoacán”, señalaron los colectivos en un comunicado conjunto.
El vocero de Michoacán Sin Tauromaquia, Pavel Martínez Diana, destacó que la reciente decisión judicial fortalece la reforma aprobada el pasado 2 de abril, que prohíbe de forma definitiva las corridas de toros en el estado.
Entre los colectivos y asociaciones que expresaron su agradecimiento se encuentran:
México sin Toreo
AnimalHeroe
AnimaNaturalis
GHAPAD (Generando Hogares de Amor para Animales Desprotegidos)
UARUPA
VEPA
Prorescan
Abogados Animalistas de México
GIDA (Grupo de Investigación en Derecho Animal)
CEAM (Colectivo Estatal Animalista de Michoacán)
Además de rescatistas y agrupaciones locales de Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Peribán, Zinapécuaro, Maravatío y Tlalpujahua
Todas ellas ratificaron su compromiso de mantenerse vigilantes para evitar cualquier retroceso legal o actos de crueldad hacia los animales.
