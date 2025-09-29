Más de 50 asociaciones animalistas agradecen suspensión de corrida de toros en Morelia

🐾 Colectivos reconocen labor de autoridades

Las organizaciones animalistas agradecieron al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a la presidenta del Congreso del Estado y a la diputada Sandra Arreola (PVEM), por su compromiso con la legislación que protege a los animales.

“Hoy los animales tienen voz, ley y protección jurídica en Michoacán”, señalaron los colectivos en un comunicado conjunto.

El vocero de Michoacán Sin Tauromaquia, Pavel Martínez Diana, destacó que la reciente decisión judicial fortalece la reforma aprobada el pasado 2 de abril, que prohíbe de forma definitiva las corridas de toros en el estado.

📋 Organizaciones firmantes

Entre los colectivos y asociaciones que expresaron su agradecimiento se encuentran:

México sin Toreo

AnimalHeroe

AnimaNaturalis

GHAPAD (Generando Hogares de Amor para Animales Desprotegidos)

UARUPA

VEPA

Prorescan

Abogados Animalistas de México

GIDA (Grupo de Investigación en Derecho Animal)

CEAM (Colectivo Estatal Animalista de Michoacán)

Además de rescatistas y agrupaciones locales de Pátzcuaro, Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Peribán, Zinapécuaro, Maravatío y Tlalpujahua

Todas ellas ratificaron su compromiso de mantenerse vigilantes para evitar cualquier retroceso legal o actos de crueldad hacia los animales.

SHA