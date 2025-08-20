Más de 400 licencias de vinaterías, abarrotes y restaurant-bar están en proceso de revocación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Actualmente están en proceso de revocación 430 licencias de giro C, principalmente por no acatar los procesos de regularización correspondientes, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.
En entrevista colectiva, el funcionario municipal explicó que a dichos establecimientos se les dio la oportunidad de cumplir con la regularización; sin embargo, no atendieron los lineamientos.
Por ello, indicó que ahora están sujetos al acuerdo de revocación de licencias que se enviará a Cabildo, para proceder a la etapa de notificación y, posteriormente, a su cancelación.
En cuanto al tipo de establecimientos que ya no contarán con esta licencia, que permite la venta de bebidas alcohólicas, indicó que "corresponden al giro C y la mayoría son vinaterías, tiendas de abarrotes y, en tercer lugar, los restaurant-bar (…)".
El secretario recordó que al inicio del año identificaron casi 980 licencias que no estaban regularizadas, y por instrucción de la administración actual, emprendieron el proceso de revocación para garantizar que los establecimientos cumplan con los distintos parámetros para su funcionamiento.
En este tenor, Benítez Silva señaló que en marzo se avanzó con la regularización de aproximadamente 300, y actualmente son 430 las que no cumplieron con los requisitos, mientras que el resto se apegó a los lineamientos a través del pago de actualización, del visto bueno de Protección Civil y, con ello, quedaron en regla para este año.
