Más de 400 licencias de vinaterías, abarrotes y restaurant-bar están en proceso de revocación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Actualmente están en proceso de revocación 430 licencias de giro C, principalmente por no acatar los procesos de regularización correspondientes, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

En entrevista colectiva, el funcionario municipal explicó que a dichos establecimientos se les dio la oportunidad de cumplir con la regularización; sin embargo, no atendieron los lineamientos.

Por ello, indicó que ahora están sujetos al acuerdo de revocación de licencias que se enviará a Cabildo, para proceder a la etapa de notificación y, posteriormente, a su cancelación.