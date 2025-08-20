Más de 40 comerciantes ambulantes venderán artículos patrios en la ciudad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el mes de septiembre, más de 40 comerciantes ambulantes contarán con el permiso correspondiente para vender artículos patrios en distintas zonas de la ciudad, destacó Marco Antonio Garibay González, titular de la Dirección de Plazas y Mercados de Morelia.

En entrevista colectiva, el director precisó que en total se otorgarán 800 tolerancias para los comerciantes que se instalarán únicamente en el Centro Histórico. Y además, se aprueban los permisos para aquellos vendedores que únicamente comercializan artículos patrios mediante carritos móviles.

“En este caso es una transformación que hacen los que venden globos; durante esta temporada, no todos, pero en su mayoría se trasladan a vender banderas y otros artículos. Estamos hablando de alrededor de unos 45 en toda la ciudad (…)”, explicó Garibay González, quien agregó que de dichos comerciantes, cerca de 25 se ubicarán en el centro de la capital michoacana.

El director agregó que la instalación de los puestos se permitirá a partir del 1 de septiembre, aunque indicó que posiblemente en la última semana de agosto ya se empiecen a ver algunos de estos comercios.

Pues detalló que la venta de estos artículos patrios se realiza hasta el 16 de septiembre, y después de esta fecha solo un número reducido continuará ofreciendo este tipo de productos durante el resto del mes.

RYE