Más de 4 detenciones al día realizó la Policía Morelia en agosto: alcalde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante agosto, la Policía Morelia realizó 137 puestas a disposición ante la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que representa un promedio de más de cuatro detenciones al día, informó el alcalde Alfonso Martínez Alcázar.

En rueda de prensa, el edil, acompañado de autoridades municipales en materia de seguridad, presentó los resultados y avances obtenidos por la corporación del 1 al 31 de agosto de este año, entre los que destacan detenciones, vehículos recuperados y armas aseguradas.

En su intervención, Martínez Alcázar subrayó lo siguiente: “En Morelia estamos trabajando de manera coordinada, se está incrementando la percepción de seguridad y se están disminuyendo los delitos; se les están complicando las cosas a los delincuentes”.

Por su parte, Pablo Alarcón Olmedo, encargado de despacho de la Comisión Municipal de Seguridad, explicó que entre los principales objetivos de la Policía Morelia se encuentran sacar de las calles a los generadores de violencia y reducir la incidencia delictiva.