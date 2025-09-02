Más de 4 detenciones al día realizó la Policía Morelia en agosto: alcalde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante agosto, la Policía Morelia realizó 137 puestas a disposición ante la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que representa un promedio de más de cuatro detenciones al día, informó el alcalde Alfonso Martínez Alcázar.
En rueda de prensa, el edil, acompañado de autoridades municipales en materia de seguridad, presentó los resultados y avances obtenidos por la corporación del 1 al 31 de agosto de este año, entre los que destacan detenciones, vehículos recuperados y armas aseguradas.
En su intervención, Martínez Alcázar subrayó lo siguiente: “En Morelia estamos trabajando de manera coordinada, se está incrementando la percepción de seguridad y se están disminuyendo los delitos; se les están complicando las cosas a los delincuentes”.
Por su parte, Pablo Alarcón Olmedo, encargado de despacho de la Comisión Municipal de Seguridad, explicó que entre los principales objetivos de la Policía Morelia se encuentran sacar de las calles a los generadores de violencia y reducir la incidencia delictiva.
Por consiguiente, Alarcón Olmedo detalló que, de las 137 puestas a disposición, 75 personas fueron detenidas por distintos delitos, entre estos: 39 por delitos contra la salud; 14 por receptación (algunas relacionadas con robo de vehículos); 8 por robo a comercio y robo al interior de vehículos, entre otros.
Respecto a homicidios dolosos, se registraron 13 casos durante agosto, cifra que, destacó el comisario, mantiene la tendencia a la baja, ya que en meses anteriores se llegaron a contabilizar hasta 20, y en años pasados, incluso 40 en un solo mes.
Adicionalmente, informó que se aseguraron 9 armas de fuego y, gracias a reportes ciudadanos y acciones oportunas por parte de los elementos de la corporación, se lograron recuperar 39 vehículos.
Aunado a esto, el comisario señaló que se registraron 18 indicios asegurados, los cuales se obtuvieron durante cateos en operativos conjuntos con la FGE. Sobre esto, señaló que la relevancia de los aseguramientos consiste en sacar de las calles distintos narcóticos, con la intención de que no lleguen a la población.
Adicionalmente, Alarcón Olmedo indicó que los elementos de la Policía Morelia realizaron más de 500 labores humanitarias; 5,238 labores de proximidad social; 577 individuos fueron direccionados al Centro de Detención Municipal, y se recibieron 361 denuncias.
Para finalizar, el comisario destacó las distintas acciones que se han realizado en conjunto con las corporaciones de seguridad estatales y federales, particularmente en algunos cateos y operativos, de los cuales señaló que también se han direccionado al territorio rural de Morelia.
RPO