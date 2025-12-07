Más de 350 mil personas presenciaron la Caravana Coca-Cola

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Caravana Coca Cola, superó todas las expectativas de asistencia y se estima que más de 350 mil personas se dieron cita para presenciar el recorrido. Las avenidas Acueducto y Madero, desde el estadio Venustiano Carranza hasta el obelisco al General Lázaro Cárdenas, lucieron completamente llenas de morelianos y visitantes que llegaron de diferentes puntos del estado y entidades vecinas.
El espectáculo comenzó en punto de las 7 pm con el banderazo de salida a cargo del alcalde, Alfonso Martínez Alcázar y directivos de la empresa. A lo largo del camino se colocaron vallas de seguridad para evitar posibles accidentes y que el público pudiera disfrutar del paso de la misma.
El recorrido, tal y como estaba previsto, se prolongó por espacio de 3 horas y hubo 4 paradas en donde se hacían presentaciones artísticas: Jardín Morelos, Madero y Juan José de Lejarza, Madero frente a Catedral y Madero/ Calzada La Huerta.
Desde temprana hora la gente se comenzó a instalar a lo largo del recorrido, particularmente en la zona centro. Horas antes del inicio miles de personas ya estaban colocadas sobre la antigua Calle Real en dirección a la avenida Acueducto.
Dicho recorrido forma parte de la agenda de actividades navideñas que organiza el DIF Morelia que preside Paola Delgadillo Hernández, para celebrar en familia y de forma espectacular las fiestas de fin de año.
