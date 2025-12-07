Más de 350 mil personas presenciaron la Caravana Coca-Cola

El espectáculo comenzó en punto de las 7 pm con el banderazo de salida a cargo del alcalde, Alfonso Martínez Alcázar y directivos de la empresa. A lo largo del camino se colocaron vallas de seguridad para evitar posibles accidentes y que el público pudiera disfrutar del paso de la misma.

El recorrido, tal y como estaba previsto, se prolongó por espacio de 3 horas y hubo 4 paradas en donde se hacían presentaciones artísticas: Jardín Morelos, Madero y Juan José de Lejarza, Madero frente a Catedral y Madero/ Calzada La Huerta.