Más de 30 mil personas disfrutaron del Grito y concierto de Nodal en Morelia

El titular de la SSP, Juan Carlos Oseguera Cortés, aseguró que los festejos se desarrollaron sin incidentes, gracias a un operativo integral de vigilancia que incluyó a la Guardia Civil, fuerzas federales y municipales, así como monitoreo constante desde el C5i Michoacán y sus subcentros regionales.

“Decirles a las michoacanas y michoacanos que tienen seguridad y pueden asistir a estos eventos. Este 15 de septiembre se garantizó un saldo blanco en los 108 municipios donde celebraron las Fiestas Patrias”, señaló.

🎤 Christian Nodal hace vibrar Morelia

El cantante Christian Nodal amenizó la celebración con un concierto gratuito organizado por el Gobierno de Michoacán, que reunió a miles de personas en el corazón del Centro Histórico de Morelia.

Tras el tradicional Grito de Independencia encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el originario de Caborca, Sonora, subió al escenario a las 23:30 horas, vestido con pantalón y chaleco negros de piel.

Acompañado de su banda y mariachi, abrió su repertorio con “No te contaron mal”, seguido de temas como “Ayayay” y “Se me olvidó”. Durante el show, lanzó sombreros y gorras al público como muestra de cariño a sus fans.

Con su “Pal’ Cora Tour”, ofreció un recorrido musical por los éxitos que lo han consolidado como ídolo del regional mexicano: “Adiós amor”, “Ya no somos ni seremos”, “Botella tras botella”, entre otros.

A mitad del concierto, sorprendió al interpretar temas de otros grandes artistas como “Así fue” de Juan Gabriel, “Eso y más” de Joan Sebastian, “¿Quién es usted?” de Sergio Vega y “Como la flor” de Selena. También homenajeó a José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández con “El rey” y “Acá entre nos”.

Durante poco más de dos horas, Nodal convirtió su presentación en un punto de encuentro para miles de familias, que entre gritos de emoción y coros, celebraron un aniversario más de la Independencia de México en paz y con alegría.

SHA