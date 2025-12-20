Más de 3 mil morelianos se ponen al corriente con el predial gracias a ‘Morelia al Día’

“Se tramitaron 20 millones 610 mil pesos en apoyos, con una aportación ciudadana de aproximadamente 8 millones 864 mil pesos. En cuanto a los cheques, se endosaron 2 mil 605 al Ayuntamiento, de los cuales se tuvo una aportación directa de la ciudadanía de 27 millones 201 mil pesos (...)”, destacó la síndica al subrayar que el ingreso neto al Ayuntamiento fue de más de 36 millones de pesos.

En este tenor, señaló que el programa se aprobó para beneficiar a personas con rezago en el predial, ya que, aunque existían otras estrategias como el Buen Fin, detectaron que había contribuyentes que no podían cubrir el monto total para regularizar sus pagos.

“Algunos de los casos eran de personas adultas mayores que, al no contar con un ingreso, les es imposible hacerlo. Este programa fue también con esa perspectiva, de poder ayudar a esas personas que no cuentan con ese recurso, para que se regularicen y en enero puedan cumplir con sus obligaciones (...)”, concluyó.

Cabe resaltar que la aprobación de Morelia al Día se dio en julio, durante una sesión de Cabildo. Con 12 votos a favor, las y los regidores autorizaron este programa, con el cual se concretaron apoyos directos a contribuyentes en situación de rezago.

SHA