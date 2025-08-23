Más de 200 personas han recibido atención en la Dirección del Migrante Municipal; la mitad son adultos mayores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la Dirección del Migrante Municipal se ha brindado atención a más de 200 personas, principalmente en el rubro de trámites de documentos oficiales, informó Josué Daniel Aguilar Guillén, titular de la dirección.

En entrevista colectiva, el funcionario explicó que desde la creación de la dirección, en los primeros meses de 2025, semanalmente acuden entre 20 y 30 personas con diversas solicitudes, la mayoría relacionadas con trámites como pasaportes, credencial de elector (INE), actas de nacimiento e incluso cartas con especificaciones para gestionar otros documentos.

En este sentido, Aguilar Guillén indicó que, de acuerdo con la base de datos que han conformado, se ha brindado atención a más de 200 personas; de ellas, comentó que aproximadamente la mitad son adultos mayores que no han podido viajar a Estados Unidos para reunirse con sus hijos.