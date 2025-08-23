Más de 200 personas han recibido atención en la Dirección del Migrante Municipal; la mitad son adultos mayores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la Dirección del Migrante Municipal se ha brindado atención a más de 200 personas, principalmente en el rubro de trámites de documentos oficiales, informó Josué Daniel Aguilar Guillén, titular de la dirección.
En entrevista colectiva, el funcionario explicó que desde la creación de la dirección, en los primeros meses de 2025, semanalmente acuden entre 20 y 30 personas con diversas solicitudes, la mayoría relacionadas con trámites como pasaportes, credencial de elector (INE), actas de nacimiento e incluso cartas con especificaciones para gestionar otros documentos.
En este sentido, Aguilar Guillén indicó que, de acuerdo con la base de datos que han conformado, se ha brindado atención a más de 200 personas; de ellas, comentó que aproximadamente la mitad son adultos mayores que no han podido viajar a Estados Unidos para reunirse con sus hijos.
“Nosotros con lo que ayudamos es con el tema de la asesoría, información de los costos, les decimos cómo llevarlo a cabo y, en caso de ser requerido, brindamos acompañamiento. Lo que cubren las personas es el costo de sus trámites en las dependencias correspondientes (…)”, explicó.
El director agregó que el resto de las personas atendidas corresponde a jóvenes que buscan realizar trámites para estudiar en el extranjero, así como a familias que han solicitado apoyo para localizar a parientes que intentaron cruzar la frontera.
Para finalizar, Josué Daniel Aguilar añadió que la Dirección del Migrante Municipal tiene sus puertas abiertas y se ubica en el Centro Administrativo de Morelia (CAM), donde la población se puede acercar en caso de que necesite algún tipo de gestión que ofrece la dirección a su cargo. De hecho, compartió que también se está trabajando para acudir a las tenencias.
mrh