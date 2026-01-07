Más de 20 mil cobijas llegan a familias de Morelia con campaña invernal del DIF

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la campaña municipal “Cobijemos Morelia” se logró recaudar más de 20 mil cobijas para apoyar a familias de distintas zonas del municipio durante la temporada invernal, destacó José Manuel Álvarez Lucio, director general del DIF Municipal.

En entrevista para MIMORELIA.COM, el director señaló que en la edición 2025 de dicha campaña se contó con una buena respuesta por parte de la población, así como de instituciones y dependencias que se sumaron con donaciones. De acuerdo con el registro, señaló que en total se captaron 20 mil 50 cobijas.

“De hecho, 600 de estas cobijas se quedan en el DIF Municipal para atender contingencias, por lo que se entregaron poco más de 19 mil 400 (…)”, destacó.

Aunado a esto, Álvarez Lucio indicó que, debido a que las temperaturas más bajas suelen registrarse durante el mes de enero, fue de suma importancia concluir con la entrega de las cobijas antes de que finalizara el 2025, con el objetivo de que las familias contaran oportunamente con este apoyo.

El director añadió que las cobijas se direccionaron principalmente a las zonas altas del municipio, así como a comunidades, tenencias y distintas colonias de Morelia.

Finalmente, Álvarez Lucio destacó que este tipo de campañas busca fortalecer la atención a los sectores más vulnerables durante la temporada invernal, por lo cual desde hace algunos años dicha estrategia se ha impulsado con mayor anticipación.

