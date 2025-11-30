Más de 2 millones de luces iluminarán la Navidad en Morelia

La iluminación consiste en más de 2 millones 150 mil luces led, que se colocarán en la Av. Madero, de Morelos norte a Manuel Villalongín, plazas del Centro Histórico, el Parque lineal Boulevard García de León, en la Calzada Fray Antonio de San Miguel, Acueducto y Ventura Puente.

Las luces estarán colocadas en el espectacular tendido de la avenida Madero, así como en jardines y para iluminar los monumentales animales que se instalan en plazas de la capital.

Así, durante todo diciembre la Navidad Mágica de Morelia estará iluminada por millones de luces que harán de esta, la mejor época del año.

Sobre la plancha de la plaza Melchor Ocampo, a un costado de la Catedral, la Pista de Hielo abrirá sus puertas de manera gratuita para que una vez más disfruten de singular espacio.

