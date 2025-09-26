Más de 2 mil personas disfrutaron de la Tarde Moreliana: Sefeco

De acuerdo con la dependencia, el evento se llevó a cabo en el marco de los festejos patrios, con la intención de fomentar la convivencia sana entre la población. En este tenor, la secretaria comentó que también se entregaron reconocimientos a las cocineras tradicionales que han trabajado en su certificación.

Herrera Calderón detalló que inicialmente se esperaba una asistencia de 1,500 personas; sin embargo, incluso tres horas antes del inicio del evento ya había gente formada.

La secretaria indicó que no se tuvieron incidencias mayores, únicamente dos menores se extraviaron momentáneamente, pero fueron localizados de manera oportuna.

Para concluir, Herrera Calderón adelantó que se prevé repetir la Tarde Moreliana el próximo año, tomando en cuenta que la asistencia podría superar nuevamente las 2 mil personas.