Más de 190 artesanos participarán en la XV Feria de la Catrina de Capula

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 190 artesanos participarán en la edición número quince de la Feria de la Catrina de Capula, que se llevará a cabo del 19 de octubre al 2 de noviembre.
Desde la tenencia de Capula, la titular de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), María Guadalupe Herrera Calderón, detalló que esta feria tendrá un horario de 10:00 a 22:00 horas.
Además, señaló que se espera la asistencia de más de 140 mil visitantes y, respecto a la derrama económica, compartió que será global, pues no solo contempla la venta de artesanías, sino también otras áreas como la gastronómica. Por ello, estimó que se pueda superar la cifra del año pasado, que fue de 35 millones de pesos.
Añadió que en esta edición se sumarán 190 artesanos de Capula y 15 de otros municipios. En este tenor, la secretaria recalcó que esta feria se ha posicionado no solo a nivel nacional, sino también internacional, y que en su edición número 15 continúa celebrando y preservando la tradición alfarera de la tenencia. Por consiguiente, detalló que “es el mayor escaparate comercial para los artesanos de Capula”.
Por su parte, Alejandro Romero, presidente del patronato de la Catrina, destacó que las y los artesanos se preparan desde meses antes para ofrecer piezas de calidad.
Respecto a los precios, compartió que varían según la técnica, el tamaño y otros factores, pero se podrán encontrar piezas desde los 100 pesos hasta los 3 mil 500 y 8 mil pesos. Además, algunos artesanos contarán con terminales para pago electrónico.
Para finalizar, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, subrayó que en esta feria, además de la tenencia, participan distintas áreas del Ayuntamiento, como Policía Morelia, Protección Civil, Servicios Municipales y Obras Públicas, con el objetivo de que Capula esté lista para esta actividad que reúne a morelianos, visitantes nacionales y turistas de distintos países.
RPO