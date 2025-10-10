Más de 190 artesanos participarán en la XV Feria de la Catrina de Capula

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 190 artesanos participarán en la edición número quince de la Feria de la Catrina de Capula, que se llevará a cabo del 19 de octubre al 2 de noviembre.

Desde la tenencia de Capula, la titular de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), María Guadalupe Herrera Calderón, detalló que esta feria tendrá un horario de 10:00 a 22:00 horas.