Más de 1.3 mdp en daños en Palacio de Gobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los daños ocasionados en Palacio de Gobierno durante las recientes manifestaciones ascienden a más de 1.3 millones de pesos.

Fuentes del Gobierno de Michoacán confirmaron a MiMorelia.com que esta semana se realizó el inventario correspondiente, ya que también se reportó el robo de algunas obras del artista michoacano Alfredo Zalce.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), fueron 16 áreas las que resultaron dañadas tras el ingreso de un grupo de manifestantes a Palacio de Gobierno el pasado domingo por la tarde, luego de una marcha para exigir justicia por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.