Morelia

Más de 1.3 mdp en daños en Palacio de Gobierno

Se reporta el robo de obras de Alfredo Zalce
Más de 1.3 mdp en daños en Palacio de Gobierno
FB/Gerencia del Centro Histórico de la ciudad de Morelia
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los daños ocasionados en Palacio de Gobierno durante las recientes manifestaciones ascienden a más de 1.3 millones de pesos.

Fuentes del Gobierno de Michoacán confirmaron a MiMorelia.com que esta semana se realizó el inventario correspondiente, ya que también se reportó el robo de algunas obras del artista michoacano Alfredo Zalce.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), fueron 16 áreas las que resultaron dañadas tras el ingreso de un grupo de manifestantes a Palacio de Gobierno el pasado domingo por la tarde, luego de una marcha para exigir justicia por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Te puede interesar:
Empresa evaluará daños al teleférico de Uruapan tras disturbios de manifestantes
Más de 1.3 mdp en daños en Palacio de Gobierno

Como resultado de estos hechos, se detuvo a ocho personas: una fue vinculada a proceso, otra llegó a un acuerdo de reparación del daño por un hecho distinto, y el resto fueron liberadas.

mrh

Marcha
Palacio de Gobierno
Grid

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com