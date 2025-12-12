Más de 110 mil asistentes en celebraciones guadalupanas en Morelia: comisionado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 110 mil personas acudieron a los festejos guadalupanos en las inmediaciones del Templo de San Diego durante la jornada del 11 de diciembre, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.
En entrevista, el comisionado subrayó que hasta el momento se mantiene un saldo blanco en estos festejos; sin embargo, la jornada continúa este 12 de diciembre por lo que continúa tanto el conteo de asistentes como el dispositivo de seguridad.
Señaló que la noche del jueves sí se registró un incidente, durante una peregrinación, en el que se suscitó la detonación de pirotecnia.
“Fue un descuido involuntario, no obstante fue requerida una persona que traía unos cohetones en su poder. Se trasladó al Centro de Atención Municipal en virtud de que se trataba también de una persona menor de edad”, destacó.
Añadió que se le dio seguimiento al caso a través del sistema de monitoreo de seguridad, mediante el cual se detectó al implicado dentro de la zona del festejo, y así fue abordado por agentes de la Policía Morelia, quienes lo direccionaron al Centro de Atención Municipal.
Aunado a esto, subrayó que se atendió a dos personas con lesiones, y una de ellas requirió traslado al hospital para atender quemaduras en extremidades.
Por otra parte, en el tema de robo a vehículo, también conocido como “cristalazos”, señaló que hasta el momento no se han suscitado reportes específicamente en esta zona.
Para culminar, el comisionado subrayó que el dispositivo de seguridad continuará durante todo el viernes, hasta que por la noche se lleve a cabo el retiro de comerciantes y posteriormente se reanude la circulación en la avenida Tata Vasco.
