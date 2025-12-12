Más de 110 mil asistentes en celebraciones guadalupanas en Morelia: comisionado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 110 mil personas acudieron a los festejos guadalupanos en las inmediaciones del Templo de San Diego durante la jornada del 11 de diciembre, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisionado de Seguridad en Morelia.

En entrevista, el comisionado subrayó que hasta el momento se mantiene un saldo blanco en estos festejos; sin embargo, la jornada continúa este 12 de diciembre por lo que continúa tanto el conteo de asistentes como el dispositivo de seguridad.

Señaló que la noche del jueves sí se registró un incidente, durante una peregrinación, en el que se suscitó la detonación de pirotecnia.

“Fue un descuido involuntario, no obstante fue requerida una persona que traía unos cohetones en su poder. Se trasladó al Centro de Atención Municipal en virtud de que se trataba también de una persona menor de edad”, destacó.