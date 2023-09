Más de 100 familias participan en misa en pro de la donación de órganos

A la par del tema religioso, la coordinadora afirmó que otro motivo por el cual no siempre quieren acceder a donar los órganos o tejidos de su familiar, es porque creen que el cuerpo del donante se mutila y se desfigura, lo cual, afirmó, no es cierto, ya que “los médicos alrededor del trasplante somos los más preocupados por dignificar el cuerpo de nuestros donadores”, por lo que tampoco se dejan marcas visibles y las cicatrices quirúrgicas se cubre, por lo que “el cuerpo puede estar perfectamente visible y no se le va a notar”.

La coordinadora resaltó que la entidad actualmente está en verde en cuanto a donaciones. Detalló que a la fecha el IMSS Michoacán lleva 15 donaciones, dos multiorgánicas. Este año se han realizado cuatro de riñones. Cabe destacar que los trasplantes riñones y córnea ocupan el primero y segundo lugar en cuanto a solicitudes de trasplante.

Finalmente, criticó series como la de “Pálpito”, ya que en las historias que muestra refleja diversos errores médicos que, además, pueden impactar en la decisión de la gente para donar o no hacerlo. En ese sentido, llamó a los ciudadanos a informarse y resolver todas sus dudas sobre la donación a través de los canales oficiales del IMSS como del Centro Nacional de Trasplante (CENATRA).