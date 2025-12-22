Lunes con cielo despejado y máxima de 24°C, el pronóstico en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes se espera un día mayormente soleado en la capital michoacana, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 24 grados Celsius, según el sitio especializado Meteored.mx.
Por la mañana, el termómetro marcará tan solo 7°C a las 7:00 horas, con sensación térmica de 9°C. Las temperaturas subirán de forma gradual, alcanzando los 17°C antes del mediodía y llegando a su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con 23°C y cielo parcialmente nublado.
Para la tarde y noche, se prevé una ligera disminución en la temperatura: 22°C a las 17:00 h, 17°C a las 20:00 h, y 14°C al finalizar el día. El viento será leve, con rachas de hasta 32 km/h provenientes del norte.
En cuanto a la radiación UV, se mantendrá baja por la mañana (FPS 0 a 1), pero alcanzará un nivel medio a alto al mediodía (FPS 6-15), por lo que se recomienda el uso de protector solar si se realizan actividades al aire libre.
rmr