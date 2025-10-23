Luli Pampín te trae un regalo: Una bicicleta + 2 boletos para verla en vivo ¡Participa!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Gánate un increíble premio para tu peque, tu familiar o alguien a quien quieras regalarle una bici y 2 boletos para ver a Luli Pampín en el Palacio del Arte de Morelia el viernes 31 de octubre a las 6:00 pm!

PASOS PARA CONVERTIRTE EN EL GANADOR:

Únete a nuestro canal de WhatsApp para no perderte ninguna sorpresa y toma una captura de pantalla que demuestre que nos sigues. ➡️ Únete aquí: https://whatsapp.com/channel/0029Va5N2JbL7UVM6gBjCf0f En los comentarios de esta publicación en Facebook, cuéntanos: Si ganaras la bici de Stitch, ¿a quién se la darías y por qué (Sé original, ¡queremos leerte!) Etiqueta a 2 personas que tienen que enterarse YA del espectáculo, ¡antes de que se agoten los boletos!

Tu participación debe ir en un solo comentario

Para validar tu participación, tu comentario debe incluir:

La captura de WhatsApp. Tu respuesta sobre a quién le das la bici y por qué. Las 2 etiquetas de tus amigos.

ÚLTIMO DÍA PARA PARTICIPAR: Lunes 27 de OCTUBRE ANUNCIO DEL GANADOR: Lunes 27 de OCTUBRE por la mañana en la misma publicación de Facebook de esta dinámica.

🚨IMPORTANTE🚨

Si el ganador no responde a nuestro anuncio en un plazo de 24 horas, el premio será re-sorteado. ¡Mantente muy al pendiente de tus notificaciones de Facebook!

Adquiere tus boletos al 2x1 en: https://ticketmania.ventadeboleto.com/index.php?r=venta/boletos&id=1733&eventonombre=Luli-Pampin-en-Morelia