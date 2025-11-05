Lugares históricos de Morelia reciben mantenimiento y limpieza

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de preservar el patrimonio histórico y embellecer los espacios públicos, la Gerencia del Centro Histórico de Morelia lleva a cabo labores de limpieza, restauración y jardinería en diversos puntos emblemáticos de la ciudad.

A través de una publicación en redes sociales, se informó que estas acciones se realizan en sitios como la Fuente de las Tarascas, la Plaza de la Paz, el Templo de La Merced y la intersección de las calles Benito Juárez y Santiago Tapia, entre otros. También se interviene en la calle Nigromante, a la altura del Colegio San Nicolás de Hidalgo, y en la esquina de Valentín Gómez Farías con avenida Madero Poniente.

Las imágenes compartidas muestran al personal municipal realizando trabajos de lavado de muros, retiro de grafitis y embellecimiento.