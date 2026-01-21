Luciano o Muñequito: elige el nombre de la jirafita del Zoo de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Zoológico de Morelia tiene un nuevo habitante que ya se ha robado los corazones de quienes lo han visto: una cría de jirafa reticulada, nacida el pasado 13 de diciembre, y ahora tú puedes ayudar a elegir su nombre.

A través de su página oficial de Facebook, el parque lanzó este martes una votación pública para que las y los michoacanos decidan cómo se llamará el pequeño ejemplar. Las opciones son Luciano o Muñequito, nombres propuestos por sus propios guardanimales.