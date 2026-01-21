Luciano o Muñequito: elige el nombre de la jirafita del Zoo de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Zoológico de Morelia tiene un nuevo habitante que ya se ha robado los corazones de quienes lo han visto: una cría de jirafa reticulada, nacida el pasado 13 de diciembre, y ahora tú puedes ayudar a elegir su nombre.
A través de su página oficial de Facebook, el parque lanzó este martes una votación pública para que las y los michoacanos decidan cómo se llamará el pequeño ejemplar. Las opciones son Luciano o Muñequito, nombres propuestos por sus propios guardanimales.
La dinámica consiste en reaccionar con el emoji correspondiente en la imagen publicada. La votación estará abierta hasta este sábado 24 de enero a las 13:00 horas.
🎥 Mañana a las 8:45 horas, el zoológico transmitirá en vivo el momento en que la cría salga del área de cuarentena y se una, por primera vez, a la manada en el albergue general.
Desde su nacimiento, el ejemplar estuvo bajo cuidados especiales, acompañado únicamente por su madre y el equipo médico del área de mamíferos. Gracias a este seguimiento, el director del Zoológico, Julio César Medina Ávila, confirmó que el animal está en óptimas condiciones de salud.
Aunque el pequeño aún no participará en actividades como “Contando Manchas”, se espera que cautive al público con su curiosidad y sus primeras carreras junto a otros ejemplares.
Esta votación representa una forma de acercar a la ciudadanía al quehacer diario del zoológico y generar empatía hacia la fauna silvestre.
SHA