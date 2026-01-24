Luciano ilumina el Zoológico de Morelia: así puedes conocer al jirafita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El nuevo integrante del Zoológico de Morelia ya tiene nombre: Luciano, una cría de jirafa que ha conquistado a visitantes y cuidadores desde su nacimiento.
A través de redes sociales, el recinto informó que el pequeño fue nombrado así porque nació el día de Santa Lucía, una fecha asociada con la luz. Además, el nombre Luciano significa “el que nace con la luz”, simbolizando alegría y esperanza para quienes lo visitan.
El zoológico invitó al público a conocer al jirafita en su albergue, el cual puede visitarse todos los días en un horario de 10:00 a 16:30 horas. Asimismo, quienes deseen observarlo más de cerca pueden acudir a la actividad “Contando Manchas”, disponible de 12:00 a 16:00 horas.
Luciano se ha convertido en uno de los principales atractivos del zoológico, regalando sonrisas y momentos especiales a las familias morelianas y visitantes que acuden a conocerlo.
BCT