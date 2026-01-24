Luciano ilumina el Zoológico de Morelia: así puedes conocer al jirafita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El nuevo integrante del Zoológico de Morelia ya tiene nombre: Luciano, una cría de jirafa que ha conquistado a visitantes y cuidadores desde su nacimiento.

A través de redes sociales, el recinto informó que el pequeño fue nombrado así porque nació el día de Santa Lucía, una fecha asociada con la luz. Además, el nombre Luciano significa “el que nace con la luz”, simbolizando alegría y esperanza para quienes lo visitan.