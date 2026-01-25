Luciano, el nombre de la jirafita del Zoológico de Morelia

El pasado miércoles, el Zoológico de Morelia presentó las dos opciones propuestas por sus guardanimales: Luciano, por haber nacido el día de Santa Lucía, y Muñequito, en homenaje a Muñeco, la querida jirafa que fue líder de la manada hasta hace un par de años. Tras la participación ciudadana, el corazón del público se inclinó por un nombre que evoca esperanza y nuevos comienzos.

Luciano proviene del latín Lucianus y significa “el que nace con la luz” o “portador de luz”, un significado que hoy acompaña los primeros pasos de esta joven jirafa, símbolo de vida, cuidado y del trabajo constante por la conservación que se realiza en el parque.