Lucha libre llega al Colegio de Morelia con talleres para principiantes y avanzados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de noviembre, el Colegio de Morelia abrirá un taller de lucha libre en las modalidades de principiantes y avanzados.

En entrevista, el director del Colegio de Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara, indicó que ya está abierto el registro para que las y los interesados mayores de 12 años puedan inscribirse directamente en la recepción de la paramunicipal.

“Es un nuevo taller con el que estaríamos nosotros abonando y sumando al abanico de actividades en el Colegio de Morelia. Otro que ha tenido mucho éxito es el de box, y con el de lucha libre esperamos lo mismo”, comentó.

Agregó que el taller será impartido por luchadores profesionales del municipio. La modalidad para principiantes se impartirá lunes, miércoles y viernes; y para avanzados, martes, jueves y sábado, en ambos casos de 19:30 a 21:00 horas.

Finalmente, con información del Colegio de Morelia, se precisó que la mensualidad tendrá un costo de 250 pesos. Además, se espera que cada grupo cuente con al menos 20 inscritos; sin embargo, de acuerdo con la respuesta de la ciudadanía, podrían abrirse más grupos.

