Luces, magia y alegría; inaugura Bedolla la Villa Navideña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla realizó la inauguración de la Villa Navideña, espacio ideal para celebrar las fiestas decembrinas y convivir en familia, la cual estará abierta desde este sábado y hasta el próximo 7 de enero de 2026, en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia.

Para dar inicio, el mandatario estatal, acompañado del secretario de Turismo, funcionarios estatales y cientos de asistentes, realizó el encendido de las luces navideñas que iluminan las diversas áreas, como la pista de hielo, el árbol de Navidad y el nacimiento monumental, así como una alta variedad de juegos mecánicos.