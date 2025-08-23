“Luces en el cielo” reunió a cerca de 500 personas en la elevación de globos de cantoya en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este sábado se llevó a cabo por primera ocasión la elevación de globos de cantoya en la Unidad Deportiva INDECO, donde cientos de personas se sumaron a esta actividad que iluminó el cielo de Morelia.
En entrevista para MiMorelia.com, Perla Cabrera Rojas, directora de Promoción y Coordinación Interinstitucional de la Secretaría de Cultura de Morelia (Secultura), indicó que el evento, denominado “Luces en el cielo”, fue impulsado por la Secultura en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide).
“La intención es hacer una actividad en torno a este arte, y sobre todo reunir a las familias, hacer comunidad y fortalecer el tejido social”, señaló la directora, quien además comentó que previo a la elevación de globos se realizó un taller de elaboración de estas piezas, así como algunas dinámicas recreativas.
De manera preliminar, Cabrera Rojas estimó la asistencia de cerca de 500 personas —entre niñas, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad—, aunque precisó que el dato exacto se confirmará más adelante. No obstante, destacó la buena aceptación que tuvo esta actividad realizada por primera vez en dicha unidad deportiva.
“Esto como tal no es un festival, pero sabemos que en otros municipios se realizan festivales específicos para la elevación de los globos de cantoya. Entonces, al realizarla en una unidad deportiva aquí en esta zona de la ciudad, se pretende acercar esta actividad a la ciudadanía en un entorno familiar”, puntualizó.
Para finalizar, Cabrera Rojas adelantó que se podría valorar implementar esta actividad de manera anual e incluso en un recinto más grande, ya que la respuesta de la población fue muy positiva.
mrh