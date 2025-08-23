“Luces en el cielo” reunió a cerca de 500 personas en la elevación de globos de cantoya en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este sábado se llevó a cabo por primera ocasión la elevación de globos de cantoya en la Unidad Deportiva INDECO, donde cientos de personas se sumaron a esta actividad que iluminó el cielo de Morelia.

En entrevista para MiMorelia.com, Perla Cabrera Rojas, directora de Promoción y Coordinación Interinstitucional de la Secretaría de Cultura de Morelia (Secultura), indicó que el evento, denominado “Luces en el cielo”, fue impulsado por la Secultura en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide).