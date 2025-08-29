Luces, creatividad y negocios: inicia la Expo Graphic Show en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades estatales, municipales y presidentes de cámaras empresariales inauguraron la tercera edición de la Expo Graphic Show, que se realiza en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) los días 29 y 30 de agosto, y que se ha consolidado como uno de los espacios más relevantes de la industria gráfica en el Bajío y en México.

En el evento inaugural, la directora general de la Expo Graphic Show, Karen Ortiz Mora, destacó la participación de más de 40 expositores michoacanos y nacionales, entre impresores, proveedores, creativos y empresarios, con el respaldo de Canagraf y delegaciones.