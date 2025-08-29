Luces, creatividad y negocios: inicia la Expo Graphic Show en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades estatales, municipales y presidentes de cámaras empresariales inauguraron la tercera edición de la Expo Graphic Show, que se realiza en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) los días 29 y 30 de agosto, y que se ha consolidado como uno de los espacios más relevantes de la industria gráfica en el Bajío y en México.
En el evento inaugural, la directora general de la Expo Graphic Show, Karen Ortiz Mora, destacó la participación de más de 40 expositores michoacanos y nacionales, entre impresores, proveedores, creativos y empresarios, con el respaldo de Canagraf y delegaciones.
Al declarar formalmente inaugurado el evento, la titular de la Secretaría de Cultura de Michoacán, Tamara Sosa Alanís, coincidió en que la Expo Graphic Show se ha consolidado como un espacio clave para la industria gráfica de Michoacán.
Agregó que el encuentro refleja la capacidad de impulsar actividades que combinan innovación, creatividad y desarrollo económico, pues la industria gráfica está presente en lo cotidiano y en todos los sectores.
