Los organismos autónomos electorales surgieron por la desconfianza ciudadana que había en el gobierno: Ignacio Hurtado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La discusión sobre mantener o desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) debería formar parte de una reforma integral al sistema electoral y realizarse a través de un diálogo abierto, plural y propositivo que tenga como objetivo fortalecer el al Estado democrático, consideró el presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez.

El funcionario electoral dijo que los llamados OPLEs son organismos constitucionales autónomos que contribuyen a garantizar derechos humanos y a consolidar, como en el caso de la institución que preside, la vida democrática del país; recordó que estos organismos surgieron precisamente por la creciente desconfianza ciudadana en la organización de las elecciones cuando estaba en manos del gobierno.

“En el caso mexicano, como nuestra cultura política no nos daba para más, tuvimos que crear órganos autónomos; hay países que las elecciones las siguen organizando los ministerios del interior; (hay quien dice) Que (las elecciones) las organicen la Secretaría de Gobierno, pues sí, que las organicen (pero) el problema es que nuestra historia política nos dio cuenta que cuando el gobierno organizaba las elecciones siempre ganaba él y perdían los demás, entonces esa desconfianza nos llevó a construir órganos autónomos”.

Al ser cuestionado sobre el impacto que tendría la desaparición de los OPLEs, como lo propone la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Hurtado Gómez mencionó que tendrían que realizarse diagnósticos precisos en diversas áreas para determinar con certeza los beneficios o perjuicios que generaría esa decisión.

De entrada, consideró que los argumentos basados en ahorros económicos difícilmente se sostienen porque finalmente el Instituto Nacional Electoral tendría que absorber las funciones de los institutos electorales locales para poder atender las funciones que realizan y para ello tendrían que crecer su estructura; además, recordó que las instituciones estatales no realizan labores solo durante los procesos electorales, sino una tarea permanente de educación cívica y organización de consultas.

Y en el caso el IEM, además ha realizado una tarea fundamental en la consolidación y garantía de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, mediante la organización de consultas ciudadanas para coadyuvar en la organización de los procesos de nombramientos y renovación de las autoridades, contribuyendo con el proceso de los denominados autogobiernos.

Hurtado Gómez, quien fuera también magistrado del Tribunal Electoral de Michoacán, recordó que no es la primera ocasión que se plantea la desaparición de estos organismos electorales estatales ya que hace una década se plantearon algunas iniciativas para la desaparición de los OPLEs con varios argumentos: los argumentos de Morena estaban orientados a la parte financiera mientras que los del PAN y PRD a la falta de autonomía de sus autoridades e integrantes de los consejos.

Al referirse también a la propuesta de desaparecer los Tribunales Electorales estatales para que sus funciones sean absorbidas por los órganos federales, como lo contempla la iniciativa de reforma al Poder Judicial, dijo que también ya se ha planteado esa propuesta y en su momento se demostró la importancia de estas instituciones.

“En 2014 yo no estaba en el Instituto, yo trabajaba en el Tribunal (Electoral de Michoacán), y (…) el 60-70 por ciento de los asuntos que se plantean en los tribunales son resueltos en las instancias locales, es decir, el 70 por ciento no llega a la Sala Regional, entonces si tu desapareces lo local, entonces todo eso va a llegar a la Sala Regional y entonces no va a ocupar cinco, vas a ocupar diez salas regionales con más infraestructura y con mejores sueldos; juntábamos los presupuestos de los tribunales estatales de todo el país y no le llegábamos al presupuesto que tenía el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

Reconoció que todas las legislaciones y las instituciones son perfectibles por lo que se mantiene abierto y dispuesto a participar en cualquier espacio que se abra para analizar las iniciativas de reforma.

Dijo que actualmente se encuentran en un proceso de análisis y reflexión sobre el desarrollo de las pasadas elecciones y cuáles son las áreas de oportunidad que dejaron. De entrada, planteó tres temas que debieran ser tomados en cuenta en una futura reforma: las llamadas acciones afirmativas, que generaron controversias y críticas; la reestructura procedimientos al interior del IEM para atender las nuevas funciones que se le están encomendando, principalmente relacionadas con las consultas ciudadanas y los mecanismos de seguridad que deben implementarse durante los procesos electorales.

