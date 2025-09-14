Los jóvenes emprendedores fortalecen el crecimiento económico, señala CANACO

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 41.7% de las nuevas empresas en México fueron creadas por jóvenes de entre 24 y 35 años de edad, de acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), por lo que los jóvenes que emprenden son fundamentales para el crecimiento económico del país, señaló Alondra Villaseñor, Presidenta de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Morelia (CANACO).

“La forma de reforzar los nuevos negocios es precisamente haciendo equipo entre los jóvenes que traen estas nuevas tecnologías y nuevas ideas”, explicó la Presidenta de CANACO durante una conferencia en la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ).

“Necesitamos de su innovación para darle autenticidad a los nuevos proyectos que se están generando y también lograr esa mancuerna con el ámbito empresarial y los jóvenes, para crear nuevas oportunidades y conocimientos que requieren las empresas laborales”, agregó la Lic. Alondra Villaseñor.

La Empresaria michoacana invitó a los jóvenes a aprovechar las herramientas académicas y la vinculación empresarial para enriquecer su formación y preparar su futuro laboral con los medios que tengan a su alcance.

“Todos tenemos oportunidad de crecer, todo proyecto que esté iniciándose lo pueden llevar a otro nivel, y eso va a ser más fácil con el acompañamiento de los que tienen más experiencia, esa vinculación hace que todos nos fortalezcamos”, explicó la dirigente del comercio y servicios turísticos de Morelia.

Con la creación de capítulos universitarios, la CANACO impulsa en los estudiantes y futuros empresarios conocer y participar en el comercio desde la educación para formar una nueva generación de emprendedores, liderar y construir un ecosistema productivo.

#VinculaciónEmpresarial #EmprendimientoUniversitario #TeamUVAQ

BCT