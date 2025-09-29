Los Freddy’s hacen vibrar el Centro Histórico, en la gran fiesta moreliana

Con una trayectoria que inició en los años sesenta, Los Freddy’s se han consolidado como referentes de la balada romántica mexicana, con temas inolvidables, como “Déjenme llorar”, “El Primer tonto”, y "Sin tu amor". Sus interpretaciones llenaron de nostalgia el Centro Histórico, que se vio repleto de asistentes disfrutando de un ambiente festivo.

Los monumentos de Morelia se convirtieron en testigos de esta gran noche, donde chicos y grandes corearon cada éxito, demostrando que la música romántica sigue uniendo a generaciones.