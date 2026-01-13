Los Auténticos Decadentes harán vibrar Morelia en marzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La capital michoacana se prepara para una noche inolvidable con la llegada de Los Auténticos Decadentes, una de las bandas más queridas de Latinoamérica, quienes se presentarán el próximo 12 de marzo de 2026 en el Palacio del Arte, a las 21:00 horas.

Con un espectáculo cargado de ska, rock y fiesta, el grupo argentino promete una velada de baile y nostalgia con éxitos como "Loco (tu forma de ser)", "La guitarra", y "El Murguero". Su energía y carisma han cruzado generaciones, consolidándolos como referentes de la música latina.

🎟️ Boletos ya a la venta: