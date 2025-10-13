“Los amantes se despiden con la mirada” llega al FICM con un relato de memoria, amor y rebeldía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Los amantes se despiden con la mirada", dirigida por Rigoberto Pérezcano, es uno de los largometrajes mexicanos que integra la selección oficial del FICM 2025. El filme propone una mirada íntima sobre la memoria, las tradiciones y el desafío del amor en un contexto marcado por usos culturales que imponen límites.

La historia transcurre en un valle de Oaxaca, donde Leobardo vive con su hijo Olivo, de once años, mientras enfrenta la certeza de su muerte inminente. Decidido a dejar enseñanzas y preparar al niño para el mundo, emprende un viaje iniciático que delineará el carácter y destino del otro. Años más tarde, el espíritu de Leobardo regresa como testigo silencioso del crecimiento de Olivo y de su historia de amor con Elida, una joven comprometida por costumbres ancestrales con Damián, hombre mayor del pueblo. La confrontación entre tradición y deseo se vuelve central.