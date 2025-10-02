Lomitos y michis veteranos buscan hogar en feria de adopción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Abelito, Blacky, Keily, Zoe, Hachi y Scooby no son celebridades, pero sí estrellas que han aprendido a desfilar con paciencia en la pasarela más tierna, la feria de adopción.
Una vez más estarán presentes este domingo 5 de octubre en el parque infantil 150, sobre la avenida Jesús Sansón Flores, colonia Camelinas, donde el Colectivo de Rescatistas Independientes de Michoacán intentan que, por fin, estos veteranos del amor encuentren un humano que se digne en devolverles la mirada.
Y es que, pese a sus mejores galas, ya que, se presentan bañados, perfumados, de gala y una sonrisa de comercial de pasta dental, estos lomitos han desfilado feria tras feria sin lograr ese esperado match, ese milagro de ser elegidos.
La vocera del colectivo, Luisa Quijano Ravell, lamentó que muchos de ellos llevan meses e incluso años aguardando, mientras la probabilidad de encontrar una familia disminuye con el tiempo.
Son felinos listos para moldear a su “Karen” o “Karencio” a su antojo y así mejorar la calidad de vida de su nuevo sirviente.
La invitación está hecha, el Colectivo de Rescatistas Independientes de Michoacán convoca a asistir, preguntar por sus temperamentos, descubrir si alguna de sus aficiones combina con la rutina del posible adoptante y, quizá, cambiar dos vidas a la vez.
RPO