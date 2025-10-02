Lomitos y michis veteranos buscan hogar en feria de adopción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Abelito, Blacky, Keily, Zoe, Hachi y Scooby no son celebridades, pero sí estrellas que han aprendido a desfilar con paciencia en la pasarela más tierna, la feria de adopción.

Una vez más estarán presentes este domingo 5 de octubre en el parque infantil 150, sobre la avenida Jesús Sansón Flores, colonia Camelinas, donde el Colectivo de Rescatistas Independientes de Michoacán intentan que, por fin, estos veteranos del amor encuentren un humano que se digne en devolverles la mirada.