Localizan sanas y salvas a tres adolescentes desaparecidas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres adolescentes que habían sido reportadas como desaparecidas en la colonia Ventura Puente, en esta capital michoacana, fueron localizadas en perfectas condiciones y ya se encuentran nuevamente bajo custodia del Sistema DIF Michoacán.

Maritza S. G., de 17 años; Brisa D. G., de 14 años; y Jimena G. A., de 15 años, salieron sin autorización de un Centro de Acogimiento Residencial ubicado en la zona antes mencionada, lo que activó una serie de protocolos de búsqueda institucional y comunitaria.

A través de un comunicado oficial, el DIF Michoacán informó que las menores fueron halladas “sanas y salvas” y ya están bajo resguardo del organismo estatal, sin precisar el lugar exacto donde fueron ubicadas ni mayores detalles sobre las circunstancias de su ausencia.

Aunque las autoridades no han confirmado si hubo participación de terceros o si se trató de una ausencia voluntaria.

