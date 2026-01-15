Localizan en Centro de Morelia a mujer con ficha de búsqueda activa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer que contaba con ficha de búsqueda activa fue localizada por elementos de la Policía de Morelia en la colonia Centro, gracias a un reporte ciudadano y al trabajo coordinado de los oficiales municipales.

Tras confirmar su identidad y situación legal, se llevó a cabo su traslado ante la autoridad competente, con acompañamiento policial que garantizó en todo momento el respeto a sus derechos y su integridad.