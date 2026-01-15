Localizan en Centro de Morelia a mujer con ficha de búsqueda activa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer que contaba con ficha de búsqueda activa fue localizada por elementos de la Policía de Morelia en la colonia Centro, gracias a un reporte ciudadano y al trabajo coordinado de los oficiales municipales.
Tras confirmar su identidad y situación legal, se llevó a cabo su traslado ante la autoridad competente, con acompañamiento policial que garantizó en todo momento el respeto a sus derechos y su integridad.
La corporación destacó que este tipo de acciones forman parte del compromiso permanente de proteger a la ciudadanía, así como de brindar atención a quienes más lo necesitan.
SHA