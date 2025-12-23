Localizan armamento y vehículo durante operativo conjunto en Villamar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como resultado de un despliegue de seguridad coordinado, los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano aseguraron un arsenal y un vehículo en el municipio de Villamar, informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

El hallazgo fue durante recorridos de vigilancia y reconocimiento terrestre realizados en las inmediaciones de la localidad de El Moreno, como parte de las acciones contempladas en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y del operativo denominado Paricutín.

De acuerdo con el reporte oficial, en el sitio fueron localizadas 26 armas de fuego, de las cuales cuatro son largas y 22 cortas, además de ocho cargadores y un vehículo, sin que se reportaran personas detenidas durante la intervención.