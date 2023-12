Locales afectados vendían comida, principalmente, fruta, ropa y golosinas: PC

Destacó que se hizo entrada forzada en los locales, y que "hay que esperar las actuaciones de la Fiscalía General del Estado que determinará las causas del mismo".

Comentó que no es su facultad determinar la causa, pero "los incendios no nacen, se hacen", y subrayó que hubo afectaciones a las cosas, pero afortunadamente no hubo pérdidas humanas.

Agregó que no hay daños estructurales, sólo en cortinas y en las techumbres de lámina.