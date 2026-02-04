Lo sorprenden con madera ilegal en Morelia y juez le impone sembrar árboles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un Juez de Control y Oralidad concedió la suspensión condicional del proceso a Germán “N”, quien se encuentra vinculado a proceso por delitos contra el ambiente, luego de ser detenido en flagrancia por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cuando transportaba madera aserrada sin la autorización correspondiente, al sur de la capital michoacana.

Durante la audiencia intermedia, el órgano jurisdiccional determinó procedente la aplicación de esta salida alterna prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), por lo que estableció diversas condiciones que el imputado deberá cumplir durante un periodo de tres años, entre ellas, fijar su residencia en un lugar determinado y realizar la reforestación de 46 árboles del género pino en un predio de la localidad de Téjaro de los Izquierdo, municipio de Tarímbaro.

Los hechos se registraron el pasado 27 de mayo, sobre la avenida Montaña Monarca, donde el personal de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Contra el Medio Ambiente y la Fauna detuvo a Germán “N” mientras conducía un vehículo Chevrolet, tipo pick up Silverado, color blanco, en el que transportaba madera aserrada de grandes dimensiones sin contar con el permiso legal correspondiente.

De conformidad con el CNPP, la suspensión condicional del proceso consiste en un mecanismo mediante el cual el Ministerio Público o el imputado solicitan la aplicación de condiciones específicas, cuyo incumplimiento puede dar lugar a la revocación del beneficio y a la continuación del procedimiento penal.

rmr