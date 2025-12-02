¿Lo reconoces? Perrito encontrado por el Estadio Morelos espera a sus dueños

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Policía de Morelia localizaron a un perrito de raza pequeña mientras deambulaba por los carriles centrales del Periférico Paseo de la República, a la altura del Estadio Morelos.

El animal, que vestía un suéter con motivos navideños, fue resguardado por los oficiales y trasladado a la caseta de vigilancia ubicada en el Boulevard García de León. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para localizar a sus dueños.

“Si es tuyo, por favor acércate a la caseta del Boulevard García de León”, compartió la corporación a través de redes sociales.